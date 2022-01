Martin Sellner (32) – Chef der Identitären Bewegung hat ein Konto bei der Postfinance

Der 33-Jährige steht immer wieder wegen aufsehenerregenden Vorfällen in der Öffentlichkeit.

Wie die CH-Media-Zeitungen berichten, besitzt er ein Konto bei der Postfinance. Dies überrascht: Denn zahlreiche Finanzinstitutionen in Europa hatten dem Rechtsextremisten in der Vergangenheit Konten gesperrt.

Der 33-jährige Österreicher Martin Sellner ist Gründer und geistiger Vater der Identitären Bewegung . Die Gruppe wird von Expertinnen und Experten als rechtsextremistisch eingestuft und war verschiedentlich schon mit juristischen Problemen konfrontiert, unter anderem wegen einer Spende des Attentäters von Christchurch. Wie die CH-Media-Zeitungen berichten, haben in der Vergangenheit mehrere Banken ihre Geschäftsbeziehungen mit Sellner gekündigt. Sein Bankkonto hat er nun in der Schweiz: Genauer gesagt bei der Postfinance.

Postfinance bleibt still in der Angelegenheit

Insgesamt 37 mal sei Sellner in der Vergangenheit bereits ein Bankkonto gesperrt worden. Die Finanzinstitute wollen nicht mit dem umstrittenen Aktivisten zusammenarbeiten und fürchten wohl juristische Folgen. In Österreich hatten die Behörden 2019 eine Untersuchung eingeleitet, nachdem bekannt geworden war, dass Sellner im Frühling 2018 eine Spende in der Höhe von 1500 Euro von Brenton Tarrant erhalten hatte. Der Australier tötete anschliessend im neuseeländischen Christchurch 50 Menschen. Die Untersuchungen wurden 2021 mangels Beweisen einer Verbindung eingestellt.