Erfolgreicher Manager : Chef der Marriot-Hotels an Krebs verstorben

Unter seiner Führung wurde Marriot zur grössten Hotelkette weltweit. Nun ist der CEO Arne Sorenson seinem Krebsleiden erlegen.

Der CEO des US-Hotelunternehmens Marriott, Arne Sorenson, ist tot. Sorenson hatte Marriott zur weltweit grössten Hotelkette ausgebaut und das Unternehmen durch die Corona-Pandemie geführt. Er starb am 15. Februar in Folge einer Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie das Unternehmen mitteilte. Sorenson wurde 62 Jahre alt. 2019 wurde er noch von der Zeitschrift Chief Executive zum «CEO of the Year» gewählt.