Böhmermann deckt auf: Deutscher Cyber-Abwehr-Chef wegen Nähe zu russischem Geheimdienst abgelöst

Der Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat, und der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik BSI in Deutschland, Arne Schönbohm, wird abgelöst.

Der wegen seiner möglichen Kontakte zu einem Verein aus dem Umfeld russischer Geheimdienstkreise in die Kritik geratene BSI-Präsident Arne Schönbohm wird abgelöst. Es solle ein zeitnaher Wechsel an der Spitze des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erfolgen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Regierungskreisen.