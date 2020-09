Der Besitzer will damit das Arbeitsklima verbessern

In einem Restaurant in Deutschland bekommen Nichtraucherinnen und Nichtraucher fünf zusätzliche Ferientage.

Ein deutscher Chef hat einen neuen Lösungsansatz für ein Problem gefunden, das auch hierzulande viele Betriebe kennen dürften: Raucherpausen. Wie die «Augsburger Allgemeine» berichtet, gewährt Restaurantbesitzer Helmut Glas seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fünf Tage mehr Ferien für jedes Jahr, in dem sie im Betrieb nicht rauchen.

Gegenüber der Zeitung berichtete Glas, es habe immer wieder kleinere Querelen zwischen den Rauchern und Nichtrauchern in seinem Betrieb, dem Landgasthof Jägerstübchen in Rheinland-Pflanz gegeben. Das wollte er nicht mehr zulassen. «Als Chef ist man schliesslich auch verantwortlich für die gute Stimmung», so Glas.