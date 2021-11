Granit Xhaka denkt an seine Kollegen, Remo Freuler in der Verantwortung

Kurz vor dem Showdown gegen Italien wendet sich der verletzte Nati-Captain Granit Xhaka mit emotionalen Worten an sein Team. Ihn ersetzen müssen gegen Italien andere. Remo Freuler beispielsweise.

Hier ist zu sehen, mit welchen Worten sich Granit Xhaka an seine Teamkollegen wendet. SFV

Darum gehts Am Freitag spielt die Schweizer Nati im Showdown um die WM-Quali gegen Italien.

Vor der Partie wendet sich Captain Granit Xhaka mit emotionalen Worten ans Team.

Nach den Ausfällen von Xhaka, Embolo, Seferovic und Elvedi hat Murat Yakin viele junge Spieler für die Nati nachnominiert.

Es ist DER Gänsehaut-Moment der vergangenen EM. Unmittelbar vor dem Penaltyschiessen im EM-Achtelfinal gegen Frankreich versammelt Captain Granit Xhaka noch einmal sein Team. Viel sagt der Nati-Regisseur nicht, aber seine wenigen, mit Bedacht gewählten Worte verfehlen ihre Wirkung nicht: «Wir machen das!»

Und die Nati macht es, zeigt im Penalty-Drama Nervenstärke und kegelt den Weltmeister aus dem EM-Turnier. Einziger Wermutstropfen: Im Viertelfinal gegen Spanien fehlt Xhaka gesperrt. Und auch am morgigen Freitag wird der Captain beim entscheidenden WM-Quali-Spiel gegen Europameister Italien verletzungsbedingt nicht mittun können.

«Wir wissen, dass wir sie schlagen können»

Doch auch dieses Mal meldet sich Xhaka zu Wort. Per Video-Call wendete sich der Arsenal-Mittelfeldspieler an seine Mannschaft. «Wir wissen, dass wir sie schlagen können», ist sich Xhaka sicher. «Ihr wisst, dass wir verletzten Spieler euch unterstützen und mit dem Herzen dabei sind.»

Auf dem Platz mithelfen kann Xhaka aber selber nicht. Die anderen Spieler sind gefordert, Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen – so wie beispielsweise Remo Freuler. «Chef ist immer so ein Wort», sagt der 29-Jährige. «Es bringt nichts, wenn man einen Chef auf dem Platz hat, aber nicht gemeinsam als Mannschaft spielt.» Für den Mittelfeldspieler ist aber auch klar, dass die Schweiz Captain Granit Xhaka nicht einfach so ersetzen kann. «Jeder muss 10 bis 20 Prozent mehr geben», glaubt Freuler.

Nach den Ausfällen von Xhaka, Embolo, Seferovic und Elvedi hat Murat Yakin viele junge Spieler für die Nati nachnominiert. Remo Freuler stellt den Neulingen im Team nach den ersten drei Trainingstagen ein gutes Zeugnis aus. «Sie haben sich sehr gut integriert, verstecken sich nicht und sagen auch mal etwas. Das gefällt mir», lacht der Atalanta-Legionär.

Steffen ist plötzlich Stammspieler

Auch Renato Steffen gehört mittlerweile zu den Führungsspielern in der Nati. Dabei hat der Wolfsburger erst 18 Länderspiele auf dem Buckel. Immer wieder warfen den 30-Jährigen Verletzungen zurück, er verpasst so sowohl die EM 2016 als auch jene in diesem Jahr.

Unter dem neuen Trainer Murat Yakin kehrte Steffen zurück in die Nati – und ist plötzlich Stammspieler. In allen vier Pflichtspielen seit der EM kam der Flügelspieler zum Einsatz. Ein Tor wollte Steffen trotz viel Einsatzzeit unter Yakin aber noch nicht gelingen. Klappt es vielleicht ausgerechnet gegen Italien? «Heute im Training hab ich schon einmal ein paar versenkt», gab sich Steffen am Mittwoch zuversichtlich.