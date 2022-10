St. Gallen : Chef onanierte vor Sekretärin – jetzt spricht die Betroffene 

Wie sie sagt, habe er in ihrer Anwesenheit Pornos konsumiert.

Nach dem Vorwurf der sexuellen Belästigung in der Brauerei Schützengarten musste die Geschädigte die Firma verlassen, ihr Chef durfte bleiben.

Vor acht Jahren wurde die heute 59-Jährige in der ältesten Brauerei der Schweiz angestellt. Kurz darauf erwischte sie den Chef zum ersten Mal beim Konsum von Pornos in seinem Büro, seine Hände seien zwischen seinen Beinen gewesen. «Ich war absolut schockiert, wusste aber nicht, was ich tun sollte. Beweise hatte ich ohnehin keine», sagt E. Ausserdem hätte sie ihre Stelle auf keinen Fall verlieren wollen.