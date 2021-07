Kein Qualmen mehr ab 2030 : Chef von Tabakkonzern Philip Morris fordert Zigarettenverbot

Im Vereinigten Königreich soll ab 2030 nicht mehr geraucht werden. Das fordert einer, der von der gesundheitsschädlichen Sucht profitiert. Dahinter steckt Kalkül.

Will künftig Chef eines «Gesundheits- und Wellnessanbieters» sein: Philip Moris CEO Jacek Olczak.

Es gibt Branchen, die ein besseres Ansehen haben als die Tabakindustrie. Seit den 1970er Jahren hat sich in den meisten westlichen Ländern die Gewissheit durchgesetzt, dass der regelmässige Zigarettenkonsum zu schweren gesundheitlichen Schädigungen führen kann. Bis heute setzt die Industrie regelmässig auf dubiose Studien unseriöser Anbieter , die die Harmlosigkeit ihrer Produkte beweisen oder zumindest die (eigentlich erdrückende) wissenschaftliche Evidenz zur Schädlichkeit von Rauchen oder Passivrauchen untergraben sollen.

Die wissenschaftliche Fachzeitschrift Journal of Public Health Research bezeichnete die Industrie in einem Artikel von 2017 denn auch als «Pionierin der Fake News» und schlug als Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit einer Tabak-Präventionsmassnahme den sogenannten Scream Test vor: Je vehementer die Tabakindustrie sich gegen eine Massnahme wehrt, desto wirksamer wird diese in der Anwendung sein.