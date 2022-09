Arkansas, USA: Chef von veganer Firma Beyond Meat in Haft, weil er Mann Nasenspitze abbiss

Beyond Meat ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent und stellt vegane Fleischersatzprodukte her.

Der Geschäftsführer des veganen Lebensmittelriesen Beyond Meat wurde verhaftet, weil er während eines Streits in den USA einem Mann in die Nase gebissen haben soll. Der 53-jährige Douglas Ramsey wird wegen «terroristischer Bedrohung» und Körperverletzung dritten Grades angeklagt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Er wurde am Sonntag nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 11’085 Dollar (etwa 10’700 Franken) freigelassen, wie BBC berichtet.

Streit nach Footballspiel

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, als er nach einem Footballspiel ein Parkhaus in Fayetteville im US-Bundesstaat Arkansas verliess, so ein lokaler Fernsehsender. Er geriet in einen Streit mit einem anderen Autofahrer und biss den Mann, wobei er «das Fleisch an der Nasenspitze abriss», so der US-Fernsehsender KNWA/KFTA unter Berufung auf einen vorläufigen Polizeibericht.