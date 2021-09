Was gilt in Quarantäne? - Chef will ungeimpften Mitarbeitenden in Quarantäne keinen Lohn zahlen

So funktioniert das Covid-Zertifikat

Die Covid-Zertifikate informieren über Test-, Impf- oder Genesenenstatus des Inhabers oder der Inhaberin. Sie werden sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form ausgestellt. Beide Varianten enthalten die Zertifikatsangaben in lesbarer Form sowie fälschungssicher in einem QR-Code, versehen mit einer elektronischen Signatur des Bundes. Diese erlaube eine sichere Überprüfung des Zertifikats, ohne dass dabei Personendaten übermittelt oder gespeichert werden, so der Bundesrat.