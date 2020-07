Zürich

Chefärzte sollen künftig nicht mehr als eine Million Franken verdienen

Der Zürcher Regierungsrat hat Gesetzesänderungen vorgeschlagen – darunter auch eine Obergrenze für Löhne von Kaderärzten in kantonalen Spitälern.

Eine Million Franken pro Jahr ist genug, findet der Zürcher Regierungsrat und will den Betrag als Lohnobergrenze für Kaderärzte an kantonalen Spitälern ins Gesetz schreiben. Zusatzhonorare von Privatpatienten sollen die Ärzte an die Spitäler abliefern müssen.

Lohnobergrenze abgelehnt

Die Forderung nach einer Lohnobergrenze an Spitälern erhielt zuletzt aufgrund der Debatte um verschiedene Vorkommnisse am USZ Auftrieb. Mehreren Kaderärzten werden Verfehlungen vorgeworfen, hinter denen auch finanzielle Motive vermutet werden. Im Zentrum der Vorwürfe steht der Herzchirurg Francesco Maisano, der an der Verwendung von noch wenig erprobten Implantaten zusätzlich Geld verdient haben soll, da er an der Herstellerfirma beteiligt gewesen sein soll.