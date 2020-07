Pietro Vernazza

Chefarzt schlägt Durchseuchung der Schweiz vor

Pietro Vernazza hinterfragt in der Sonntagspresse die Corona-Strategie des Bundes. Das Virus sei weniger gefährlich als gedacht.

«Man könnte die Schutzmassnahmen in der breiten Bevölkerung reduzieren, damit die junge Bevölkerung nach und nach mit dem Virus in Kontakt kommt.» Diesen brisanten Vorschlag macht Pietro Vernazza, Chefarzt der Klinik für Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen, in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» (Artikel ist kostenpflichtig). Die ältere Bevölkerung soll hingegen besser geschützt werden.