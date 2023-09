Modetrend im Herbst: Kleiden wie ein Chefkoch

Baseballcap statt Kochmütze

Der Stil lehnt sich schlicht an das aktuelle Styling von Küchenpersonal an. Denn auch in deinem Lieblingsresti steht man (wahrscheinlich) nicht mehr ausschliesslich mit Servicekleidung in der Küche. Egal, wie heiss es am Herd sein mag, die Looks in den Restaurant-Küchen sind ziemlich cool geworden. Die Kochmützen wurden gegen Baseballcaps und die Schürze gegen ein schlichtes T-Shirt eingetauscht. Die Looks sind lockerer, sehen ungekünstelt aus – und sind so stylish, dass sie nachgeahmt werden wollen.