«Kann seinen Anblick nicht ertragen»

Chefin versetzt Angestellten, weil sie ihn zu hässlich findet

In einer Justizverwaltung in Österreich wurde ein Mann wegen seines Aussehens offenbar zwangsversetzt. Die Chefin soll ihn zu hässlich gefunden haben.

Die Diskriminierung in der Arbeitswelt hat in einer Justizanstalt in Österreich andere Dimensionen angenommen. Zumindest wenn man dieser Geschichte aus Niederösterreich Glauben schenkt: Demnach soll ein Mann von seiner Chefin zwangsversetzt worden sein, weil sie ihn hässlich fand.