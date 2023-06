Jonas Projer verlässt die NZZ wegen «strategischer Differenzen»

1 / 3 Er war zwei Jahre lang Chefredaktor der «NZZ am Sonntag»: Jonas Projer. Tamedia/ Urs Jaudas Nun verlässt er die Zeitung auf Grund von «strategischen Differenzen». Tamedia/Urs Jaudas Zu seinem Abgang sagt Projer: «Ich verlasse die NZZ mit Bedaudern». 20min/Anna Bila

Darum gehts Jonas Projer war zwei Jahre lang Chefredaktor der «NZZ am Sonntag».

Er war vor allem für den Wandel hin zum Digitalen verantwortlich.

Nun verlässt er das Unternehmen, genannt werden «strategische Differenzen».

Der Verwaltungsrat der NZZ und Jonas Projer, Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» und Mitglied der Geschäftsleitung der NZZ, haben im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen, ihre Zusammenarbeit zu beenden. In Übereinkunft mit dem Verwaltungsrat wird Jonas Projer noch bis Ende August 2023 in beratender Funktion für das Unternehmen tätig sein, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag heisst. Bis die Nachfolge geregelt ist, übernehmen vier seiner Kollegen interimistisch die Führung des Sonntagstitels: Anja Burri, Thomas Stamm, Daniel Foppa und Christoph Zürcher.

Seit Mai 2021 war Jonas Projer Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» und Mitglied der Geschäftsleitung der NZZ. In seiner Funktion war er für die publizistische Leitung des renommierten Wochentitels und dessen Wandel in die digitale Welt verantwortlich.

Projer: «Ich verlasse die NZZ mit Bedauern»

Strategische Differenzen haben zum gemeinsamen Entscheid geführt, die Zusammenarbeit zu beenden, heisst es weiter. Bis zu seinem Ausscheiden Ende August 2023 wird Jonas Projer dem Unternehmen noch beratend zur Verfügung stehen. Isabelle Welton, Verwaltungsratspräsidentin der NZZ dankte Projer für die Arbeit der vergangenen zwei Jahre, vor allem für die Überführung der Zeitung in die «nächste digitale Phase».

Jonas Projer sagt zum gemeinsamen Entscheid: «Ich verlasse die ‹NZZ am Sonntag› mit Bedauern, aber gleichzeitig auch mit Dankbarkeit. Es war mir ein Privileg, für diese starke, publizistisch eigenständige Zeitung arbeiten zu können und sie gemeinsam mit hervorragenden Kolleginnen und Kollegen zu gestalten. Besonders geschätzt habe ich in meiner Arbeit stets, mittendrin am Puls des politischen und gesellschaftlichen Geschehens zu sein und der Leserschaft zusammen mit dem Team relevante, aktuelle und hintergründige Inhalte nahezubringen.»