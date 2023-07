Das sagt die Community dazu, dass Chefs Trinkgelder einstecken

Laut einer Studie zahlen 85 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer in bedienten Restaurants nach dem Essen ein Trinkgeld . Mehr als drei Viertel setzen dabei nach wie vor auf Bargeld. Denn knapp 22 Prozent glauben, dass bei Kartenzahlung das Trinkgeld direkt an den Besitzer geht. Mehrere Serviceangestellte bestätigen gegenüber 20 Minuten, dass ihre Chefs das Trinkgeld selbst einsacken. Das finden viele Community-Mitglieder daneben.

«Dann jammern, man finde kein Personal – kein Wunder!»

Zahlreiche Leserinnen und Leser geben an, aus diesem Grund Trinkgeld nur in Bar zu geben . «Alles andere macht keinen Sinn. Bargeld ist für Gast und Restaurant die fairste Bezahlart, da nur mit Bargeld der gesamte Betrag auch ankommt.», so Maczuber. «So werden auch keine Kommissionen abgezogen», ergänzt joy-ch. Und User krassmann findet: «Genau darum kann und sollte das Bargeld nicht abgeschafft werden.»

«Trinkgeld sollte man von Mensch zu Mensch geben»

Mehrere User haben selbst Gastrobetriebe und erzählen, wie sie mit dem Thema Trinkgeld umgehen. «In unserem Betrieb können die Sevicemitarbeitenden das Trinkgeld in Bar und auf der Kreditkarte selber verteilen für Küche, Buffet und Hotel. Ich selber nehme nie Trinkgeld. Ich weiss nicht, wie viel meine Mitarbeitenden erhalten und was sie damit machen», so andreas-h. Das finden viele Leserinnen und Leser toll. «Es gibt super Chefs im Gastgewerbe, aber eben auch andere, wie in allen Berufen», kommentiert Desmodus.