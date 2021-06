Interesse an Gesundheitsdaten - Chefs wollen wissen, wer geimpft ist

Der Impfstatus ist derzeit in aller Munde – auch in der Arbeitswelt: So machte in der Versicherungsagentur Mobiliar Horgen ein internes Mail die Runde, das viele Mitarbeitenden verunsicherte. Sie wurden darin ausgefragt, ob sie bereits geimpft seien oder einen Termin für die Impfung in den nächsten Wochen haben. Der Grund: Die Generalagentur plane auf Anfang Juli einen internen Anlass. «Die Mail-Umfrage, welche Mitarbeitenden bereits geimpft seien, diente der Einschätzung der Lage und der Überprüfung des Schutzkonzeptes», bestätigt Mobiliar-Sprecher Jürg Thalmann.