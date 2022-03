Matteo Vanetta: «Cheftrainer zu bleiben, ist kein Traum, sondern die Konsequenz»

Seit Dienstag amtet Matteo Vanetta offiziell als YB-Trainer. Bei seiner Vorstellung am Mittwoch wirkte es aber so, als würde er das schon seit Jahren tun. Die Wahrheit liegt dazwischen.

Meister in der Krise : YB-Coach Vanetta will «unpopuläre Entscheidungen» treffen

1 / 5 Am Dienstag leitete Matteo Vanetta seine erste Einheit als YB-Cheftrainer. Urs Lindt/freshfocus Er folgt David Wagner, der Anfang Woche sein Büro in Bern räumen musste. Urs Lindt/freshfocus Als vorheriger Assistent kennt Vanetta die YB-Mannschaft gut. Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts Matteo Vanetta übernahm Anfang Woche die Rolle des YB-Cheftrainers.

Am Mittwoch stellte sich der gebürtige Tessiner erstmals den Medien.

Es stellt sich die Frage: Wie langfristig ist die Lösung Vanetta angedacht?

Eigentlich ist es ja eine turbulente YB-Woche: Am Montag gab der Noch-Meister die Trennung von Trainer David Wagner bekannt. Nach dem 2:2 am Wochenende gegen Luzern beträgt der Abstand auf Leader Zürich 15 Punkte. Der Serienmeister (zuletzt vier Titel in Folge) distanzierte sich auf einmal öffentlich von jeglichen Meisterambitionen. Für Wagner übernimmt der langjährige Assistenz- und Nachwuchscoach Matteo Vanetta das Amt des Cheftrainers – zumindest interimistisch.

Was dem 43-Jährigen in den letzten elf Saisonpartien bleibt? Das Verbot, aus den Europa-Plätzen zwei bis drei herauszufallen. Und Zeit für einen Neuanfang. Ein Neuanfang, den Vanetta wohl mit oder ohne sich selbst als Übungsleiter gestalten kann, je nach Erfolg. Ein Szenario, das dem ehemaligen Lugano-, Sion-, Servette- und Aarau-Verteidiger bewusst scheint: «Es ist nicht mein Traum, Cheftrainer zu bleiben. Sondern es wird die Konsequenz sein, wenn ich gute Arbeit leiste.»

«Ich bleibe der gleiche Typ»

Auf weitere Ansagen verzichtete Vanetta, als er am Mittwochnachmittag vor die Medien trat. Allgemein wirkte das Geschehen im sonnigen Wankdorf ruhig, die Turbulenz der vergangenen Tage bereits kompensiert. Man wolle nun gemeinsam die YB-DNA und die Freude am Fussball wiederfinden, predigte er mehrmals. Konkret heisst das: Offensiv verteidigen und mit der verlorenen Dynamik der vergangenen Jahre nach vorne spielen. Auch mit den Stürmern hätte der gebürtige Tessiner bereits Gespräche geführt.

Aus Clubkreisen war immer wieder zu hören, wie beliebt Vanetta im Team sei. Nicht zuletzt, weil er gut Französisch spricht, diente er im frankophonen Kader (17 Spieler sind französischsprachig) unter Wagner nicht nur als Assistenztrainer, sondern auch als Bezugsperson. Als Chef auf der Seitenlinie ist er ab sofort aber nicht mehr nur der «Good Cop», sondern muss auch unbequeme Entscheidungen treffen. Ein Problem? «Ich bleibe der gleiche Typ», so der einstige U-21-Internationale.

Alte Bekannte im Trainerstab

Vanetta weiter: «Unpopuläre Entscheidungen gehören nun einmal zum Job.» Welche das im Hinblick auf Sonntag und das Auswärtsspiel in Lausanne (14.30 Uhr im Liveticker auf 20 Minuten) sein werden, möchte er nicht verraten. Aber so viel vorneweg: Auf die Affiche im Waadtland ist Vanetta besonders heiss: Erstens besteht aus Servette-Zeiten wohl eine Portion Rest-Rivalität. Zweitens ist er immer noch in einem Lausanner Vorort Saint-Sulpice wohnhaft. Und drittens sei es schliesslich sein erstes Spiel als Cheftrainer.

Auch seine beiden Assistenten sind Vanetta bereits bestens bekannt: Am Mittwoch gab YB bekannt, dass Steven von Bergen und Harald Gämperle Vanetta unter die Arme greifen werden. Von Bergen kennt er noch, als dieser unter Vanetta als Aktiver spielte. Gemeinsam mit Gämperle assistierte er dem damaligen YB-Trainer Gerardo Seoane. Mit Seoane hat Vanetta übrigens 2017 die Uefa-Pro-Lizenz absolviert und steht mit dem heutigen Leverkusen-Coach bis heute in engem Kontakt. Vanetta: «Er hat mich am Dienstag angerufen, um mir zu gratulieren.»

In Bern riecht es nicht nur nach Frühling – sondern nach einer langfristigen Eigenlösung. Voraussetzung: Man schafft es, eine verkorkste Saison irgendwie versöhnlich zu beenden. Das wird wohl das prioritäre sportliche Ziel sein, auch wenn die Tabelle nach aussen als «zweitrangig» definiert wurde.

Der letzte YB-Auftritt mit Ex-Coach David Wagner: Gegen Luzern gabs nur ein 2:2-Unentschieden. (Video: blue)