1 / 4 Lampard ist nicht mehr Chelsea-Coach. Foto: Imago Die Entlassung war absehbar. In der Premier League liegen die Blues nur auf dem neunten Platz. Foto: Imago Thomas Tuchel soll als Nachfolger bereits fix sein. Foto: Imago

Darum gehts Frank Lampard ist nicht mehr Chelsea-Coach.

Am Montag wurde er von den Verantwortlichen entlassen.

Nachfolger soll Ex-PSG-Coach Thomas Tuchel werden.

Frank Lampard ist nicht mehr Chelsea-Coach! Dies bestätigt der Club in einem Communiqué. «Wir danken Frank für das, was er in seiner Zeit als Cheftrainer des Clubs erreicht hat. Die jüngsten Ergebnisse und Leistungen haben jedoch nicht die Erwartungen des Clubs erfüllt», heisst darin. Und Roman Abramowitsch lässt sich mit den Worten zitieren: «Dies war eine sehr schwierige Entscheidung für den Club, nicht zuletzt, weil ich eine ausgezeichnete persönliche Beziehung zu Frank habe und ihm grössten Respekt entgegenbringe.»

Die Entlassung von Lampard, sie war absehbar. Die Club-Ikone, die einen Vertrag bis 2022 besass, stand seit Wochen unter Druck. Auch wenn die Londoner am Sonntag das Achtelfinal des FA Cups erreichten. In der Premier League enttäuschten die Blues, waren auf Platz neun zurückgefallen – mit bereits elf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester United. Dabei war das Team im Sommer für über 100 Millionen Euro verstärkt worden. Von Bayer Leverkusen kam beispielsweise Kai Havertz, von Leipzig Timo Werner. Beide überzeugten jedoch in den letzten Monaten nicht.

Tuchel soll neuer Coach werden

Wer Lampard-Nachfolger wird, ist noch unklar. Thomas Tuchel ist der Top-Favorit. Laut «The Athletic» soll sein Wechsel bereits gar in trockenen Tüchern sein. Und Tuchel als Chelsea-Coach würde durchaus Sinn ergeben. Schon in den vergangenen Wochen hiess es in britischen Medien, der frühere Trainer des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund sei nach seinem unfreiwilligen PSG-Abschied der Topfavorit auf die Nachfolge.

Am Montag berichtete dann der Sender Sky Sports, die Verpflichtung des 47-jährigen sei so gut wie fix. Die «Bild»-Zeitung schrieb von einer «grundsätzlichen Einigung», die Unterschrift fehle aber noch. Chelsea wollte sich zunächst nicht zu einem Nachfolger Lampards äussern.

Und Lampard? Der schweigt bislang. Vielleicht, weil die Entlassung für ihn – trotz allem – überraschend kam. So hatte er sich vor dem Cup-Spiel nämlich noch trotzig geäussert. «Ich bin in erster Linie ein Kämpfer!», sagte er vor der Partie gegen Luton. «So habe ich es geschafft, als Spieler Karriere zu machen. Als ich (als Profi) aufgehört habe, hätte ich auch einfach in den Medien arbeiten können oder mich ganz aus dem Fussball zurückziehen.»