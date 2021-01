Ex-BVB-Trainer soll Nachfolge antreten : Chelsea-Legende Frank Lampard steht vor dem Aus

Nach der 1:3-Pleite gegen Manchester City wird die Luft für Chelsea-Coach Frank Lampard (42) immer dünner. Die teuren Sommer-Transfers kommen bislang nicht auf Touren. Lampards Nachfolger soll schon bereitstehen.

Am Sonntag verliert sein Team mit 1:3 gegen Manchester City.

Pool via REUTERS

Krisen-Alarm beim FC Chelsea! Nach vier Pleiten aus den letzten sechs Ligaspielen steht Trainer Frank Lampard (42) immer heftiger unter Druck. «Vor einem Monat haben die Leute gefragt, wann ich einen neuen Vertrag unterschreibe. Nun werden sie andere Dinge sagen.», räumte die Vereins-Ikone am Sonntag nach der 1:3-Niederlage gegen Manchester City ein.

Nach 17 Spieltagen steht Chelsea auf dem enttäuschenden 8. Platz und droht den Anschluss an die internationalen Plätze zu verlieren. Mitschuldig an der Misere: Die bislang bescheidenen Leistungen der beiden deutschen Sommer-Transfers Kai Havertz (21) und Timo Werner (24), die sich die Londoner satte 133 Millionen Euro kosten liessen.

Teure Transfers floppen

Ex-Leipziger Werner wartet wettbewerbsübergreifend seit 12 Spielen auf einen Treffer, zuletzt kritisierte ihn Trainer Lampard sogar öffentlich. 80-Millionen-Rekordzugang Havertz kämpft sich nach seiner Corona-Erkrankung gerade erst wieder in die Startelf. Daneben kommt auch der ehemalige Ajax-Zauberfuss Hakim Ziyech (27, 40 Mio.) bislang nicht auf Touren.

Symptomatisch für die aktuelle Situation im Südosten Londons: Ein schnell ausgeführter Eckball bei der 1:3-Niederlage gegen Manchester City. Ausgerechnet der ohnehin schon in der Kritik stehende Werner bleibt dabei an der Eckfahne hängen.

Bei den Fans gilt Neuzugang Timo Werner (8 Tore in 24 Spielen) bereits als Chancentod.

Kommt nun Ex-BVB-Coach Tuchel?

So steht Lampard nach nur eineinhalb Jahren an der Seitenlinie seines FC Chelsea bereits vor dem Haus. Laut englischen Medien soll der deutsche Ex-PSG-Trainer Thomas Tuchel (47) Lampards Nachfolge bei den «Blues» antreten. Der Deutsche wurde vor Weihnachten bei den Parisern entlassen, obwohl er den Klub noch im Sommer in den Champions-League-Final geführt hatte.