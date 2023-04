Premier League: Chelsea und Liverpool mit Remis

Obwohl Liverpool durch Mohamed Salah in der 17. Minute in Führung ging, war das Topduell in der englischen Premier League schlussendlich eine klare Angelegenheit. In der 27. Minute glich der argentinische Weltmeister-Stürmer Julian Alvarez auf Vorlage eines überragend spielenden Jack Grealish aus. Alvarez kam in der Startelf zum Einsatz, weil Superstürmer Erling Haaland angeschlagen auf der Tribüne sass.