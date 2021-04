Hunderte Fans demonstrieren : Chelsea plant den Ausstieg aus der Superliga

Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe der Superliga krebst bereits der erste Club zurück. Chelsea soll sich aus der geplanten Liga zurückziehen.

Wegen der Pläne für eine neue exklusive Superliga im europäischen Fussball haben sich am Dienstagabend Hunderte Menschen vor dem Stadion des englischen Erstligisten FC Chelsea in London zum Protest versammelt. Die Fans hielten Schilder und Banner in die Höhe auf denen beispielsweise «No» (Nein) oder «RIP Football» (Ruhe in Frieden, Fussball) zu lesen war.