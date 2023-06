Chelsea: Spitzenverdiener Koulibaly wechselt nach Saudiarabien

Benzema, Kanté, Koulibaly und Neves. Die Liste von Spielern, die in diesem Sommer nach Saudiarabien wechseln, ist bereits sehr beträchtlich. Nun wird ein weiterer Name mit einem Wechsel in den Wüstenstaat in Verbindung gebracht. Arsenal-Mittelfeldmann Thomas Partey soll in den nächsten Tagen ein offizielles Angebot erhalten. Noch steht er bei den Gunners unter Vertrag, doch sie wären bereit, den Teamkollegen von Nati-Captain Granit Xhaka ziehen zu lassen. Der 30-Jährige möchte aber weiterhin in Europa spielen. (dma)