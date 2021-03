Christian Pulisic : Chelsea-Star gefällt Erschiessungs-Beitrag auf Instagram

Christian Pulisic hat mit einem Like auf Instagram für Entsetzen bei seinen Fans und Followern gesorgt. Ihm gefiel ein Erschiessungs-Posting eines US-Waffenfans.

Der einstige Dortmund-Star Christian Pulisic hat auf Instagram ein Posting des US-Amerikaners Seth Jahn, das aus dem Juni 2020 stammt, mit einem Like versehen. Auf dem Post ist der Kriegsveteran von einem ganzen Arsenal an Waffen umringt zu sehen und er deutet die Erschiessung von Antifa-Mitgliedern an. Er «wartet darauf, dass die Antifa ihm erlaubt, dieselben Schlaflieder zu singen, die Terroristen seit 1776 mit dem Tod bestrafen.»