Vorwurf der Vergewaltigung

Chelsea-Star Hudson-Odoi von Polizei verhaftet

Nach einem Date mit einem Model wird der Angreifer in Polizeigewahrsam genommen. Mittlerweile ist der 19-Jährige nach einer Kautionszahlung wieder auf freiem Fuss.

Nun soll der wieder genesene Stürmer während des Lockdowns die Ausgeh-Regeln missachtet und ein Model in seinem Penthouse vergewaltigt haben.

Der 19-Jährige war der erste bestätigte Coronafall in der Premier League.

Der im Fokus vieler Top-Clubs stehende Offensivmann hat am Wochenende gegen die Corona-Bestimmungen verstossen. Wie mehrere englische Medien berichten, soll der Stürmer in der Nacht auf Sonntag Model zu einem privaten Date in seinem Penthouse geladen haben. Ein Streit mit der jungen Frau, die Hudson-Odoi im Internet kennengelernt haben soll, eskalierte, woraufhin diese um 3.53 Uhr selbst den Rettungsdienst alarmierte und ins Krankenhaus gebracht wurde. Die «Sun» schreibt nun, dass die Frau den Notfallkräften bei deren Eintreffen gesagt haben soll, sie sei vergewaltigt worden.