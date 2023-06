Edle Youngsters: Das sind die wertvollsten Spieler der U-21-EM

Trifft in der Gruppenphase auf die Schweiz: Milans Italien-Star Sandro Tonali (l.).

Der Spieler von Chelsea führt eine hochkarätige Auswahl der Ukraine an.

Im Schweizer Kader sind Fabian Rieder und Zeki Amdouni die am teuersten geschätzten Spieler.

Ab Mittwoch geht in Rumänien und Georgien die U-21-EM los, die Schweiz startet am Donnerstag.

Der Wertvollste ist Ukrainer

Mychajlo Mudryk wechselte im Januar für bis zu 100 Millionen Franken von Schachtar Donezk zu Chelsea. Doch der 22-Jährige war zuweilen Symbolfigur für eine desaströse Rückrunde der Blues. Während er in seiner Heimat Ukraine bereits als kommenden Ballon d’Or-Gewinner gehandelt worden war, hängte man ihm inzwischen vielerorts das Label «Transferflop» an.

So oder so: Mit einem geschätzten Marktwert von mittlerweile rund 60 Millionen Franken ist er der wertvollste Spieler der prestigeträchtigen U-21-EM – und führt eine extrem talentierte Auswahl der Ukraine an, der die Schweiz vorerst aus dem Weg geht.