Teheran, Iran: Chemie-Anschlag auf Mädchenschule nahe der Schweizer Botschaft 

In Teheran wurde an einer Mädchenschule mutmasslich eine Attacke mit Chemikalien verübt. Die nahe Schweizer Botschaft reagierte auf den Vorfall – nicht zum ersten Mal.

Atemnot und Erbrechen: Die Schülerinnen des Mädchenkonservatoriums im 15. Bezirk Teherans berichten von einem «ekelerregenden, süssen Geruch». 20 Minuten/MEK

Darum gehts In der iranischen Hauptstadt ist es in einer Mädchenschule nahe der Schweizer Botschaft offenbar zu einer Attacke mit Chemikalien gekommen.

Die Botschaft selbst war nicht betroffen, doch die Schülerinnen des Konservatoriums konnten nicht mehr atmen und mussten sich übergeben. Ein Mädchen musste ins Spital gebracht werden.

Das Land verzeichnet schon länger derlei Anschläge, die sich immer nur gegen Mädchenschulen richten.

In der Bevölkerung wird das Regime dahinter vermutet: Nach den schweren Protesten vom letzten Jahr sollen Frauen und Mädchen eingeschüchtert werden.

Das Regime selbst spricht von «ausländischen Feinden» und «Massenhysterie».

Zunehmend sorgen im Iran Berichte über Vergiftungen an Mädchenschulen für Angst und Verunsicherung in der Bevölkerung. Der jüngste Vorfall geschah am Freitag in Teheran gegenüber der Interessensektion der Schweizer Botschaft, wie das Aussendepartement EDA auf Anfrage bestätigte.

Die Schweizer Botschaft war demnach nicht vom Vorfall betroffen. 300 Schülerinnen besuchen das nahe liegende Mädchenkonservatorium im 15. Bezirk der iranischen Hauptstadt. Die jungen Frauen berichten von einem «ekelerregenden, süssen Geruch», der an ein Reinigungsmittel erinnere.

Schweiz reagiert

Einige Mädchen mussten erbrechen, andere hatten Mühe zu atmen. Eine Studentin musste wegen starken Hustens ins Spital eingeliefert werden, wie die iranische Oppositionsgruppierung MEK schreibt.

Der Vorfall sollte nicht ohne diplomatische Folgen bleiben: So verlangte die Schweizer Botschafterin in Teheran ein Treffen mit dem Protokollchef des iranischen Aussenministeriums. Bereits Anfang März hatte das EDA den iranischen Geschäftsträger in Bern einberufen und eine schnelle und unabhängige Untersuchung der Ereignisse rund um die Vergiftungserscheinungen gefordert.

Nadine Olivieri Lozano, die Schweizer Botschafterin in Teheran, habe ihrerseits eine Demarche im iranischen Aussenministerium vorgenommen und die gleiche Forderung gestellt, so das EDA.

Wer steckt dahinter?

Eine junge Iranerin liegt im Spital, nachdem sie an einem nicht näher bezeichneten Ort vergiftet worden sein soll. via REUTERS

Einen ersten Anschlag gab es bereits letzten November in der Provinzstadt Qom. Mittlerweile sollen landesweit gut tausend Schülerinnen von den Vergiftungen betroffen sein. Allerdings ist unklar, um welche Substanz es sich handelt und wie sie in die Schulen kam. Ärzte sprechen von Gasvergiftungen.

Die iranische Regierung hat die Vorkommnisse inzwischen bestätigt und ermittelt. Bislang offenbar ohne Erfolg – und trotz des allgegenwärtigen Sicherheitsapparats, dem normalerweise kaum etwas entgeht.

Das Regime hat zwar Kameras an öffentlichen Orten aufstellen lassen, um so Frauen zu identifizieren, die den gesetzlich vorgeschriebenen Hidschab nicht tragen, ist aber nicht in der Lage, den chemischen Attacken auf die Spur zu kommen. Das stösst der Bevölkerung sauer auf. Viele Iraner und Iranerinnen vermuten, dass die Regierung selbst oder eine von ihr geduldete Extremistengruppe hinter den Angriffen steht.

Einschüchterungsversuche?

Es wird davon ausgegangen, dass das Ziel der Attacken sei, Frauen und Mädchen einzuschüchtern. Sie hatten die iranischen Machthaber letztens bei Protesten offen herausgefordert. Dies, nachdem die iranische Kurdin Mahsa Jina Amini wegen ihres nicht korrekt sitzenden Hidschabs festgenommen worden und in Polizeigewahrsam gestorben war.

Das iranische Regime wiederum sieht «ausländische Feinde» hinter den Vorfällen. Auch seien nach Analysen keine toxischen Substanzen festgestellt worden, es handle sich in der Gesamtheit der Fälle um «Massenhysterie». Die oppositionelle MEK dagegen schreibt über den jüngsten Anschlag, dass die Behörden Tests durchgeführt, die Ergebnisse aber nicht bekannt gegeben hätten. Die betroffene Schule sei zudem mit einer Sicherheitskamera ausgestattet gewesen, doch diese funktionierte den Behörden zufolge anscheinend nicht.