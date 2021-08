Kanton Solothurn - Chemieunfall am SBB Bahnhof Luterbach-Attisholz

Unbekannte Flüssigkeit ausgelaufen: Der Bahnhof Luterbach-Attisholz SO wurde gesperrt. (8. August 2021)

Am Bahnhof Luterbach-Attisholz SO ist bei einem Zysternenwagen eine Flüssigkeit ausgelaufen.

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr ging der Alarm ein: Am Bahnhof Luterbach-Attisholz SO wurde bei einem Bahnwagen eine auslaufende Flüssigkeit festgestellt. Die Feuerwehr Luterbach, die Chemiewehr Solothurn, Polizei und Sanität rückten mit einem Grossaufgebot aus.