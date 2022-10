Natronlauge ausgelaufen: Chemieunfall auf Rastplatz beim Büsisee

Mensch und Natur waren laut Polizei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Am Mittwochabend musste der Rastplatz Büsisee Nord an der A1 für rund sieben Stunden gesperrt werden.

Am Mittwochabend kam es auf dem Rastplatz Büsisee Nord zu einem Chemieunfall, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Demnach ging nach 18.30 Uhr bei Schutz & Rettung Zürich eine Meldung ein, wonach in einem Lastwagen eine chemische Flüssigkeit aus einem Behälter ausgelaufen ist. Die Rettungskräfte seien sofort zu dem bezeichneten Fahrzeug ausgerückt. Experten hätten wenig später die Flüssigkeit als Natronlauge identifiziert.