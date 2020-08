«Potentiell schädliche Substanz»

Chemieunfall löst Grosseinsatz im Zürcher Kreis 9 aus

Vor einem Bürogebäude im Kreis 9 in Zürich kam es nach dem Hantieren eines Behälters mit einer potentiell schädlichen Substanz zu einem Einsatz der Feuerwehr. Fünf Personen mussten durch die Sanität betreut werden.

Am Abend des 4. August kam es im Zürcher Kreis 9 vor einem Bürogebäude an der Hermetschloostrasse zu einem Einsatz der städtischen Blaulichtorganisationen. Das Ereignis ausgelöst hat das Hantieren mit einem Gefäss, das eine unbekannte, potentiell schädliche Substanz beinhaltete. (Symbolbild)

Am Dienstagabend ging in der Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung ein, dass in Zürich-Altstetten nach dem Öffnen eines Gefässes bei mehreren Personen leichte Atemnot mit Übelkeit eingesetzt hat. Fünf mutmasslich kontaminierte Personen wurden in der Folge durch die Sanität noch vor Ort medizinisch erstversorgt, hospitalisiert wurde niemand.