Ungewöhnlich: Der nächste Interior-Trend sind Cheminées im Badezimmer

Es wird kälter, früher dunkel und regnerisch: Also die perfekte Zeit für warme Bäder. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, sich im Bad aufzuheizen – zumindest nicht, wenn man Pinterest glaubt. Ein englischer Badezimmer-Ausstatter hat herausgefunden, welche Badezimmertrends ganz besonders oft gepinnt werden.

Der überraschende Sieger: Badezimmer mit Cheminées. Obwohl die Zeiten, in denen wir wegen der Wärme neben offenem Feuer baden, eigentlich längst vorbei sind, kommt dieser Trend zurück: Bei Pinterest gibt es derzeit fast 200’000 Pins zu diesem Thema. Im Mieterland Schweiz ist der Einbau eines Cheminées im Badezimmer für die meisten von uns leider in weiter Ferne. Anders sieht es mit den anderen Trends aus der Liste aus.

Marmor trifft Vintage

Aber während Marmorbäder meist minimalistisch weiss, beige oder grau sind, darf es in den Vintage-Badezimmern auch bunt und kitschig sein: Farbenfrohe Tapeten mit Blumenmustern sind oft zu sehen, genau so wie Bäder in Gelb oder Grün.