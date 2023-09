Putzmittel-Mixen: Diese riskanten Kombinationen solltest du vermeiden

WC-Reiniger und Spülmittel

In diesem Fall wird eine Säure (WC-Reiniger) mit einer Lauge (Spülmittel) gemischt. Das bedeutet, dass die kalklösende Wirkung des WC-Reinigers aufgehoben wird. Gesundheitsschädigend ist das nicht, besonders sauber wird dein WC so aber auch nicht. Wusstest du übrigens, dass dein WC gar nicht der dreckigste Ort in deiner Wohnung ist?