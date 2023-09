Cher soll ihren eigenen Sohn entführt haben 

Schwere Vorwürfe gegen die Musiklegende: Sohn Elijah Blue und seine Frau sollen in einem Hotel an ihrer Ehe gearbeitet haben, als ihn überraschend vier Männer mitnahmen.

Darum gehts Elijah Blue, Chers Sohn, sei in einem Hotelzimmer «entführt» worden, berichtet seine Noch-Ehefrau Marieangela King.

Marieangela sei auch vier Tage später nicht bekannt gewesen, wo sich ihr Mann nun aufhalte und wie es ihm gehe.

Cher soll besorgt um den Gesundheitszustand ihres drogenabhängigen Sohnes gewesen sein.

Elijah Blue (47), Sohn von Musiklegende Cher (77), soll im November 2022 aus einem New Yorker Hotelzimmer entführt worden sein – das behauptet dessen Ehefrau Marieangela King (36) laut Gerichtsunterlagen. Diese liegen der «Daily Mail» vor.

«Am 30. November 2022, der Nacht unseres Hochzeitstages, kamen vier Personen in unser Hotelzimmer und brachten Elijah aus unserem Zimmer», sagte Marieangela vor Gericht. «Einer der vier Männer sagte mir, dass sie von Elijahs Mutter angeheuert worden waren.» Elijah entstammt der Ehe von Cher und US-Musiker Gregg Allman. Das Paar war von 1975 bis 1979 verheiratet.

Elijah Blue sei «eingesperrt»

In der Erklärung, die vier Tage nach der angeblichen Entführung eingereicht wurde, fügte Marieangela hinzu: «Mir ist derzeit weder das Wohlergehen noch der Aufenthaltsort meines Mannes bekannt». Er sei in einer Behandlungseinrichtung «eingesperrt», die ihr nicht bekannt gegeben worden sei. «Ich verstehe die Bemühungen seiner Familie, dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht, und ich möchte das Beste für meinen Mann», so die 36-Jährige.

Marieangela und Elijah, die mittlerweile getrennt sind, verbrachten zum Zeitpunkt der angeblichen Entführung zwölf Tage in New York, um ihre neunjährigen Ehe zu retten. «Wir haben daran gearbeitet, uns wieder zu versöhnen», erklärte Marieangela.

Dem Bericht zufolge soll Cher jedoch vorgehabt haben, zu verhindern, dass sich Elijah und Marieangela an ihrem Hochzeitstag am 30. November 2022 wieder annähern. Die Beziehung zu ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter gilt als schwierig. Unklar ist, was die 77-Jährige zu den Vorwürfen sagt. Eine Bestätigung durch ihren Manager gibt bisher nicht.

Cher war besorgt um Elijahs Gesundheit

Elijah Blue war im Chateau Marmont, dem Wahrzeichen des Sunset Boulevard Hotels, einquartiert. Besorgte Mitarbeitende des Hotels sollen sich wegen des offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mannes regelmässig an seine Mutter Cher gewandt haben, berichten Insider der «Daily Mail». Elijah hat in der Vergangenheit angegeben, dass er mit elf Jahren mit dem Drogenkonsum begonnen und einen langen Kampf gegen die Heroinsucht geführt habe.

«Praktisch jeden Morgen und Nachmittag konnte man Elijah vor dem Hotel auf dem Bürgersteig sehen, entweder an die Wand gelehnt oder rauchend auf dem Bürgersteig sitzend», sagte einer der Insider. Er sei mit einer Zigarette vor das Hotel gegangen, als er sie fertig geraucht habe, sei er jeweils ohnmächtig geworden. «Sie sah immer so aus, als wäre sie in etwas getaucht worden», berichten die Quellen.

Elijahs hielt sich in Entzugsklinik auf

Anfang September letzten Jahres stellte Cher einen Hausmeister an, der ein Auge auf ihren Sohn haben sollte. Der Hausmeister soll im Eingangsbereich des Hotels gesessen und darauf gewartet haben, zu sehen, was Elijah vorhatte.

Mitte September sollen Hotelmitarbeitende den bewusstlosen Elijah mit dem Gesicht nach unten auf dem Bürgersteig zum Hoteleingang gefunden haben, sie holten ihn ins Gebäude. Zwei Tage später sei die Polizei eingetroffen und habe Elijah aus dem Hotel eskortiert. Er hielt sich dann in einer Entzugsklinik im Stadtteil Pasadena auf.

