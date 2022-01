Cheyenne Ochsenknecht hat sich an Neujahr verlobt

Mit einigen Sträussen roter Rosen und einem funkelnden Ring hielt er um die Hand der 21-Jährigen an.

Die beiden haben sich an Neujahr verlobt.

An Neujahr hielt ihr Freund Nico um ihre Hand an.

2021 war für Cheyenne Ochsenknecht ein aufregendes Jahr. Im März wurden sie und ihr Freund erstmals Eltern einer Tochter namens Mavie. Nun krönen sie ihre Liebe mit einer Verlobung. An Neujahr hielt Nico nämlich um die Hand der 21-Jährigen an.

In einem Video, das Cheyenne auf Instagram postete, streckt sie ihre Hand vor einem Strauss roter Rosen in die Kamera und zeigt voller Stolz ihren funkelnden Verlobungsring. Dazu kommentierte sie: «Ich habe zehn Mal JA gesagt.» Mehr Details über die Verlobung verriet sie bislang nicht.

Mama Ochsenknecht freuts

Ihre Followerinnen und Follower freuen sich aber jetzt schon mit ihr. Zahlreiche rote Herzchen und Glückwünsche sind in der Kommentarspalte zu finden. «Herzlichen Glückwunsch! Was für ein Hammer Ring, wünsche euch alles Glück», schrieb etwa eine Userin. Und auch Mama Natascha Ochsenknecht (57) bringt ihre Freude unter dem Clip zum Ausdruck: «Da hast du den Besten erwischt.»

Spekulationen um eine Verlobung tauchten bereits Ende September auf, als Cheyenne ein funkelndes Herz in Pink am Ringfinger in ihrer Instagram-Story präsentierte.