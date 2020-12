An der Familien-Weihnachtsfeier der Ochsenknechts posierte er mit Cheyenne, deren Brüdern Wilson Gonzalez (30, links) und Jimi Blue (28, rechts) sowie dessen Freundin Yeliz Koc (27, Zweite von rechts) und Ochsenknecht-Mama Natascha (56).

Cheyenne Ochsenknecht (20) hat das Geheimnis um die Identität ihres Babydaddys gelüftet. An Weihnachten zeigte sie Nino Gesicht erstmals auf Instagram.

In ihrem letzten Post auf Instagram (gleich hier unten) ist ihr Freund Nino auf dem zweiten Slide zu sehen. Auf den Bildern posiert Cheyenne in einem roten Satinkleid mit deutlichem Babybauch und ihr Freund in einem kuschligen Weihnachtspullover. Nach eineinhalb Jahren Beziehung sind die beiden im österreichischen Graz zusammengezogen.