Die Jüngste des Ochsenknecht-Clans ist Mama geworden: Cheyenne (20), Tochter des deutschen Promi-Paares Uwe (65) und Natascha Ochsenknecht (56), hat am 26. März eine gesunde Tochter namens Mavie geboren. In ihren Insta-Storys postete sie Füsschen des Babys und schrieb dazu: «Hello my biggest Love». Weiter verriet Cheyenne: «Wir drei sind mega überwältigt und unfassbar glücklich».