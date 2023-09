Cheyres: Quad stürzt Böschung hinunter, drei Verletzte

Der mit drei Personen besetzte Quad kam in einer Rechtskurve von der Route des Granges ab und stürzte rund 100 Meter tief die Böschung hinunter.

Ein mit drei Personen besetztes landwirtschaftliches Fahrzeug ist am Freitagabend ausserhalb von Cheyres im Kanton Freiburg eine rund 100 Meter tiefe Böschung hinuntergestürzt. Dabei wurden der 34-jährige Lenker verletzt und seine beiden Beifahrerinnen im Alter von 29 und 30 Jahren schwer verletzt. Beim verunglückten Fahrzeug handelte es sich um ein Quad mit mehreren Plätzen, wie auf Nachfrage bei der Freiburger Kantonspolizei zu erfahren war.

Der Lenker ist nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22.15 Uhr auf der Route des Granges in einer Rechtskurve von der Strasse abgekommen. Die genauen Umstände des Unfalles seien noch unklar. Die Rettungsarbeiten im steilen Gelände seien aber sehr aufwändig gewesen, so die Polizei. Nebst lokalen Feuerwehren wurden Spezialisten der Feuerwehr Lausanne aufgeboten, um die Unfallstelle zu sichern und die Verletzten zu bergen. Diese wurden mit Ambulanzen und der Rega in Spitäler gebracht.