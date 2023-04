Chiara Bättig (13): «Buben können es nicht ausstehen, wenn ein Meitli schneller ist als sie»

1 / 7 Die 13-jährige Chiara Bättig ist die Schweizer Motorsport-Hoffnung. 20min/Taddeo Cerletti 2022 wurde sie Schweizer Meisterin, war Zweite im Ferrari-Programm Girls On Track und aktuell fährt Bättig in zwei Kart-Kategorien Rennen in ganz Europa. ZVG «Ich würde sagen, dass ich weltweit mit den 30 besten Kart-Fahrern und -Fahrerinnen in meiner Altersklasse mithalten kann», sagt Chiara über ihr eigenes Können. 20min/Taddeo Cerletti

Mit 13 Jahren gehört die Zürcherin Chiara Bättig zu den grössten Kart-Talenten der Schweiz – und macht auch international auf sich aufmerksam, weil sie als eines der wenigen Mädchen der männlichen Konkurrenz um die Ohren fährt. 2022 wurde sie Schweizer Meisterin, war Zweite im Ferrari-Programm Girls On Track und aktuell fährt Bättig in zwei Kart-Kategorien Rennen in ganz Europa. Seit diesem Jahr gehört sie auch zum Förderprogramm des Formel-1-Teams Alpine.

Chiara, wie bist du zum Motorsport gekommen?

Wir waren in den Ferien in Thailand Kart fahren, als ich vier Jahre alt war. Das hat Spass gemacht. In der Schweiz ging ich dann aber erst Jahre später auf die Rennstrecke. Im Alter zwischen acht und neun Jahren fuhr ich dann immer mehr und nun bin ich hier.

Wie sieht eine normale Woche in deinem Leben aus?

Am Montag und am Dienstag gehe ich zur Schule. Abends kümmere ich mich dann um Fitness- und Mentaltraining. Bei internationalen Rennen geht es anschliessend weiter auf die Rennstrecke, wo von Mittwoch bis Freitag die Trainings stattfinden. Danach steigen jeweils die Rennen am Wochenende. Wenn möglich, versuche ich zudem, Zeit mit meinem Team KartBox zu verbringen, wo ich unter anderem auch jüngere Piloten coachen darf. Das macht mir enorm viel Spass.

Wie bringst du die Schule unter?

Ich habe das Glück, dass ich zur Sportschule gehen kann. Ich muss mir aber viel Stoff alleine beibringen, arbeiten und lernen.

Wann kümmerst du dich um die Hausaufgaben?

Meistens mache ich diese in den Pausen zwischen den Trainings und Rennen.

«Karriereweg in die Formel 1 kostet total 20 bis 30 Millionen Franken»

Dein soziales Leben kommt dann aber eher zu kurz.

Wenn ich einmal keine Rennen habe, kann ich mich mal mit Leuten aus meinem Freundeskreis treffen. Sonst ist es eher schwierig. Aber ich habe auch Kollegen und Kolleginnen in der Kart-Szene, die ich fast jedes Wochenende sehe.

Wie gut bist du als Kart-Fahrerin?

Ich würde sagen, dass ich weltweit mit den 30 besten Kart-Fahrern und -Fahrerinnen in meiner Altersklasse mithalten kann.

Welche Ziele hast du?

Der nächste Schritt wäre es, im kommenden Jahr zumindest mal in der Formel 4 zu testen. Dann Formel 3, Formel 2 und der ganz grosse Traum ist die Formel 1. Das wird aber nicht einfach – sowohl als Frau wie auch finanziell. Bereits in der Formel 4 kann eine Saison schon rund eine Million Franken kosten.

Wie realistisch ist es, dass wir bald eine Frau in der Formel 1 sehen?

Es findet ein Umdenken statt und mittlerweile werden einige weibliche Fahrerinnen gefördert. Es kann aber noch Jahre dauern. Vielleicht passiert es ja auch nie. Wenn ich das schaffen würde, wäre es natürlich mega cool, und es ist auch ein Traumziel von mir. Aber so ein Karriereweg kostet total 20 bis 30 Millionen Franken.

Wie ist es generell als junge Frau im Motorsport?

Buben können es generell einfach nicht ausstehen, wenn ein Meitli schneller ist als sie (lacht). Es kommt auch mal vor, dass meine männlichen Konkurrenten in gewissen Situationen härter gegen mich fahren, als wenn ich auch ein Bub wäre. Den grössten Einfluss haben aber die Eltern.

Wie meinst du das?

Ich denke, manchmal ist es für die Eltern schwieriger, wenn die Jungs von einem Mädchen überholt werden, weil es einfach noch eine männerdominierte Sportart ist. Mit der Zeit habe ich mich aber bewiesen und andere Fahrer respektieren mich.

Motorsport ist auch eine Frage des Geldes. Wie gehst du damit um?

Das ist so. Nur schon im Kart kostet ein Rennwochenende rund 12’000 Franken. Da müssen wir natürlich Sponsoren finden. Ich bin sehr dankbar, dass ich schon Firmen und Personen dafür begeistern konnte, wie zum Beispiel B. I. Collection. Zudem unterstützt mich meine Familie finanziell und verzichtet meinetwegen auf einiges.

Wie schwierig ist es, dass in deinem Sport nicht nur Talent, sondern auch viel Geld wichtig ist?

Man ist sich einfach bewusst, dass so ein Traum auch platzen kann, wenn das Geld fehlt. Ich bin sehr dankbar, dass viele Leute an mich glauben, dass mir Türen geöffnet werden und ich von vielen Seiten hören darf, dass ich wirklich Talent habe. Ich hoffe, ich kann damit auch weitere Sponsoren überzeugen in Zukunft.

Wie kann dir das Formel-1-Team Alpine dabei helfen?

Ich bin mit fünf anderen Fahrerinnen im Programm Rac(h)er. Wenn ich nun meine Leistungen erbringe in diesem Jahr, könnte ich fest aufgenommen werden und von ihrem Netzwerk und Know-how profitieren.

Motorsport ist nicht gerade ungefährlich. Wie gehst du damit um?

Ich hatte schon Unfälle oder habe mich mit dem Kart überschlagen. Aber darüber denke ich eigentlich gar nicht nach – ich will dann so schnell wie möglich ins Auto steigen und wieder fahren.