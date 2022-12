Chiara Ferragni ist einen Kopf grösser – so geht Fedez damit um

1 / 6 Das Paar teilt regelmässig Fotos, auf denen der Grössenunterschied klar zu sehen ist. Instagram/ chiaraferragni Das Bild entstand auf dem Weg zur italienischen Weihnachtsepisode der Comedyshow «LOL», in welcher Fedez seit zwei Staffeln als Moderator tätig ist. Instagram/fedez Erst kürzlich witzelte Fedez wieder darüber und schrieb unter einem Selfie mit seiner Gattin, dass er aussehe wie die Matroschka seiner Frau. Instagram/fedez

Darum gehts «Ich sehe aus wie die Matroschka meiner Frau», schreibt Rapper Fedez (33) zu einem Selfie mit seiner Frau, worauf der Grössenunterschied der beiden klar ersichtlich ist.

Der Höhenunterschied veranlasst die beiden dazu, sich regelmässig auf die Schippe zu nehmen.

Chiara Ferragni (35) lässt sich trotz der Grösse ihres Mannes nicht davon abhalten, in seiner Anwesenheit Mega-Heels zu tragen.

Rapper Fedez und seine Frau, Super-Influencerin Chiara Ferragni (35), trennen nicht nur zwei Jahre Altersunterschied, sondern auch drei Zentimeter Körpergrösse. Der 33-Jährige überspielt diesen Fakt immer wieder mit viel Humor und witzelt auch aktiv darüber auf Social Media. So auch in einer Instagram-Story, die er kürzlich gepostet hat. «Ich sehe aus wie die Matroschka meiner Frau», schreibt der 1,74 Meter grosse Musiker zu einem Selfie mit seiner Frau. Gemeint sind damit die russischen Holzpuppen, die in ihrem hohlen Inneren mehrere kleinere Exemplare ihresgleichen enthalten. Das Bild entstand auf dem Weg zur italienischen Weihnachtsepisode der Comedyshow «LOL», in welcher Fedez seit zwei Staffeln als Moderator tätig ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Promi-Paar Bilder oder Videos postet, bei denen der Grössenunterschied klar erkennbar wird. So lässt sich die 1,77 Meter grosse Unternehmerin auch nicht davon abhalten, mit hohen Absätzen ihren Mann noch einmal mehr zu überragen. Fedez nimmt es aber gelassen und teilt zum Beispiel dieses Video:

Zu sehen sind Chiara und Fedez auf einer Rattan-Couch. «Wir sind bereit, an die Versace-Fashionshow zu gehen», sagt Fedez in die Kamera, worauf sich beide erheben. Während der Musiker im Anzug und barfuss dasteht, trägt Chiara bordeauxfarbene Lackleggins und passende Mega-Heels. Von unten schaut er zur Blondine hoch und grinst ironisch in die Kamera.

Im Februar waren sie noch in der Paartherapie

Noch Anfang des Jahres hing bei dem Promi-Paar der Haussegen schief, wie das italienische Magazin «Oggi» berichtete. Und zwar so sehr, dass sich die beiden in Paartherapie begeben mussten. In der TV-Sendung «The Ferragnez» liessen sich Chiara und Fedez sogar von einem Kamerateam zur Therapie begleiten. Von beiden Seiten hagelte es Kritik. So schimpfte Chiara, dass die Beziehung oft von den Launen ihres Gatten abhänge. Fedez wiederum kritisierte, dass er wegen Chiaras vollen Terminkalenders zu wenig Zeit mit ihr verbringen könne.

Fedez und Chiara sind seit 2016 ein Paar. Zwei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Sie haben zwei gemeinsame Kinder – Leone (4) und Vittoria (1).

