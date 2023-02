Chiara Ferragni ist sauer auf Fedez – Hat er ihr die Show gestohlen?

Während seiner Darbietung am 73. Festival di Sanremo holte Sänger Rosa Chemical Fedez auf die Bühne und küsste ihn überraschend zum Abschluss seiner Darbietung.

Zwischen Chiara Ferragni und Fedez soll dicke Luft herrschen. Der Rapper hat augenscheinlich seiner Liebsten am Festival di Sanremo die Show gestohlen.

Superinfluencerin Chiara Ferragni moderierte die Live-Show sowohl am ersten als auch am letzten Festivalabend.

Im Hause Ferragnez herrscht derzeit dicke Luft. In einem Video, das derzeit auf Social Media kursiert, ist zu sehen, wie sich das Paar während einer Werbepause beim 73. Festival di Sanremo streitet. So soll die Geschäftsfrau ihren Ehegatten zu sich zitiert haben, nachdem er im nationalen Live-Fernsehen von Sänger Rosa Chemical (25) innig auf den Mund geküsst worden war.

Die Aufnahmen zeigen, wie Chiara wütend die Hände verwirft und Fedez wie angewurzelt, mit hochgezogenen Schultern, vor ihr steht. Ferragni soll, laut italienischen Medien, ihren Mann gefragt haben: «Was hast du dir dabei gedacht?» Kurz darauf verschwindet das Paar hinter den Kulissen des Ariston-Theaters. Als die Show weiterging, sah man in einer Nahaufnahme Fedez mit feuchten Augen wieder auf seinem Platz sitzen.

Fedez taucht allein auf Aftershow-Party auf

Wegen des Vorfalls sprechen italienische Medien sogar von einer Ehekrise. So soll das Promi-Paar, das stark in den sozialen Medien präsent ist, nach dem Ende der Show auf Instagram live gegangen sein. Mittendrin beendete Chiara plötzlich die Übertragung, ohne sich von ihrem Gatten zu verabschieden. Später soll Fedez alleine an einer Aftershow-Party gesichtet worden sein.