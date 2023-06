Dank Instagram Broadcast Channel bist du näher an den Stars

1 / 5 Sie gehört zu den Ersten, die in Europa die neue Instagram-Funktion der Broadcast-Channels nutzt: Chiara Ferragni teilt in ihrem Kanal Videos, Fotos und Sprachnachrichten mit ihren Fans. Instagram/chiaraferragni Auch Fitness-Influencerin Pamela Reif (26) postet fleissig in ihrem Channel «Pam’s Besties». Instagram/paemla_rf Um einem Channel beizutreten, muss man nur auf den Link in der Bio des Content Creators klicken. Einzige Voraussetzung ist, dass man der Person folgt. Instagram/pamela_rf

Darum gehts Instagram führt eine neue Broadcast-Funktion ein.

Stars können damit Privatnachrichten an ihre Fans senden.

20 Minuten erklärt dir, wie das Ganze funktioniert.

Influencerinnen, Influencer und Stars wie Pamela Reif (26), Chiara Ferragni (36) oder Fedez (33) sind bereits Fan davon: die neue Instagram-Broadcast-Funktion «Channels». Möglicherweise hast du in letzter Zeit bereits eine Einladung für einen solchen Channel erhalten. Die Funktion erlaubt es dir, deinen liebsten Instagram-Celebrities noch näher zu sein.

Was sind Broadcast-Channels?

Das Feature hat Ähnlichkeiten mit Telegram-Kanälen. Via Link, der sich unten in den Bios der Accounts befindet, kann man Channels beitreten. Die einzige Voraussetzung ist, dass man der Person folgt. Die Influencer können Nachrichten, Videos, Sprachmemos und sogar Umfragen in den Kanal posten. Als Fan kann man auf den exklusiven Content reagieren, aber selbst Beiträge zu veröffentlichen geht nicht.

Das findet beispielsweise Chiara Ferragni schade. «Ich wünschte, ihr könntet mir antworten, aber Instagram erlaubt es nicht. Hoffentlich ändern sie das bald», schreibt die Mailänderin in ihrem Kanal «Chiara’s most loyal» (zu Deutsch: Die Loyalsten von Chiara). In ihrem Kanal postet die 36-Jährige mehrmals am Tag Videos und Fotos aus ihrem Alltag. So erfahren Fans beispielsweise, dass Chiara gerade mit einer Fieberblase zu kämpfen hat. Die deutsche Fitness-Influencerin Pamela Reif hingegen gibt ihren «Besties» Einblicke in die Produktion ihrer Work-out-Videos und nimmt sie mit zum Waxing-Termin.

Was bringen Broadcast-Channels?

Das Ziel der Broadcast-Channels ist laut Instagram, dass Influencerinnen und Influencer die Beziehung zu ihrer Community vertiefen können. Getestet wurde die Funktion bereits zu Beginn des Jahres mit ausgewählten amerikanischen Content Creators. Die Stars Armani White und Michael Le waren begeistert vom Engagement ihrer Fans, welches sie durch das Feature generierten. Darum ist die Funktion seit dem 15. Juni global verfügbar. Bei den Schweizer Social-Media-Stars findet das Feature bisher aber nur zaghaft Anklang.

Instagram plant jedoch Grosses mit der Funktion. So sollen zukünftig auch andere Creators sowie Fans die Möglichkeit haben, in den Channels Inhalte zu posten. Die Channels sollen zudem im Nachrichten-Tab in der App erscheinen und so schnell zugänglich sein.

Wie findest du die neue Instagram-Channel-Funktion? Ich finde sie mega cool. Ich habe mir noch keine Meinung gebildet. Ich finde es unnötig.