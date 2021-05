Chiara Ferragni schockt mit ihrem Sonnenbrand

Chiara Ferragni war zu lange in der Sonne. Dass sich die Influencerin über ihren knallroten Rücken lustig macht, finden Fans und Organisationen problematisch.

Ein paar Tage zuvor in Mailand war Chiara Ferragnis Haut noch in Ordnung…

«In der Sonne Zmittag essen – habs geliebt!», schreibt Influencerin und Unternehmerin Chiara Ferragni ironisch unter ihren Post. Dazu ein lachendes Emoji. Die Collage zeigt die Italienerin einmal in einem rückenfreien Schnür-Top in der toskanischen Sonne und daneben, vermutlich ein paar Stunden später, krebsrot mit einem richtig üblen Sonnenbrand im Hotelzimmer.

«OMG», «Hahaha, das kenne ich gut» und «Autsch!» kommentieren Fans unter dem Post, der knapp eineinhalb Millionen Likes zählt. Viele Followerinnen und Follower, darunter auch Celebs wie Model Alessandra Ambrosio, Influencerin Chiara Biasi oder Designer Giambattista Valli finden den Sonnenbrand zum Schreien komisch.

Aber viele finden es daneben, dass die 34-Jährige so sorglos mit ihrer Haut umgeht. «Chiara, du brichst mir das Herz. Bitte trag Sonnenschutz!», schreibt eine Userin. «Genau so kommt es zu schwarzem Hautkrebs», schreibt eine andere Followerin von Chiara unter den Post. Sogar die italienische Hautkrebs-Vereinigung meldet sich zu Wort: «Lassen Sie sich nicht beeinflussen und legen Sie sich nicht mit der Sonne an – Ihre Haut hängt davon ab. Sonnenbrände, besonders wenn sie sich häufen, gehören zu den ersten Ursachen für Melanome und andere Hautkrebsarten», schreibt der Präsident der Organisation zum Post von Ferragni auf Facebook.

«Schlichtweg dumm und gefährlich»

Die österreichische Beauty-Bloggerin und Podcasterin Hanna Schumi widmet Chiara Ferragnis Post gleich mehrere Insta-Storys. Geschockt schreibt sie: «Ich finde es echt unfassbar, das so zu teilen à la ‹hehe Sonnenbrand oopsie!›» Sonnenbrände seien UV-Schäden auf und in der Haut, die unsere Zellen verändern und Hautkrebs auslösen können. «Was ihr hier auf den Bildern seht, ist Körperverletzung an sich selbst», schreibt die Beauty-Bloggerin. Sonnenbrand witzig zu finden, sprenge ihre Vorstellung von Social Media. Als Influencerin habe man Followern und Followerinnen gegenüber eine Verantwortung.

Im Sommer sehe sie immer wieder intelligente Menschen, die das Thema Sonnenbrand als Witz verpacken oder Sonnenbrände wie Trophäen sammeln. Das sei «schlichtweg dumm und gefährlich», so Schumi. Dann richtet sie sich mit einem Appell an ihre Follower und Followerinnen: «Tragt Sonnenschutz! Jeden verdammten Tag. Ihr bekommt keine zweite Haut in diesem Leben!» Dazu komme, dass 80 Prozent unserer Hautalterung von UV-Strahlung verursacht werde. «Bitte heult dann nicht mit 45 und fragt mich, ob ich ein natürliches Beauty-Produkt kenne, das gegen Falten hilft. Der Birkenextrakt wirds nicht richten.»

Was wirklich gegen Sonnenbrand hilft? Unsere Sonnenschutz-Mythen zu lesen, zum Beispiel. Ausserdem im Schatten chillen und eine grosszügig und regelmässig aufgetragene Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor zu tragen. Etwa eine von diesen hier:

