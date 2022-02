Gerüchte um Affäre - Chiara Ferragni und Fedez sollen in einer Ehekrise stecken

Bereits in seiner Serie «The Ferragnez» offenbarte das Paar, dass es sich in Paartherapie befindet.

Sie gehen bereits zur Paartherapie

Das Power-Couple machte in der Vergangenheit keinen Hehl aus Beziehungsschwierigkeiten. In ihrer kürzlich erschienen Dokuserie «The Ferragnez» liessen sich Chiara und Fedez von einem Kamerateam zur Paartherapie begleiten. «Unsere Beziehung hängt zu sehr von seinen Launen ab», sagte die Modeinfluencerin zum Therapeuten. «Heute ist er supernett, aber an den Tagen, an denen er schlecht gelaunt ist, ist es schwierig, mit ihm zu sprechen oder eine Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten.»