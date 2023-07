Chiara Ferragni zeigt ihre neue 5-Millionen-Villa am Comer See

Sie und Ehemann Fedez haben sich eine Villa am Comer See für fünf Millionen Euro gekauft.

Chiara Ferragni (36) und Fedez (33) haben sich am Comer See ein neues Haus gekauft.

«Unser Traum», mit diesen Worten verkündete Chiara Ferragni (36) auf Instagram, dass sie und Fedez (33) sich ein neues Haus am Comer See gekauft haben. Die luxuriöse Immobilie, die italienischen Medien zufolge rund fünf Millionen Euro gekostet haben soll, zeigt die Superinfluencerin ihren rund 30 Millionen Followerinnen und Followern stolz in einer Bildreihe.

Gelegen ist die Villa in Pognana Lario, am südwestlichen Arm des Sees und ganz in der Nähe von George Clooneys (62) Sommerresidenz, in der er seit über 15 Jahren regelmässig weilt. Das Anwesen von den «Ferragnez», wie sich das Paar nennt, bietet einen weiten Blick über die Region und verfügt gar über einen eigenen Bootsanlegeplatz. Im Garten findet sich ein riesiger Sitzplatz, dahinter ein moderner Infinitypool.