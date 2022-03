Chiara Ferragnis Mann Fedez hat Krebs in der Bauchspeicheldrüse

In einer sechsstündigen Operation wurden dem Rapper am Dienstag der Tumor sowie ein Teil der Bauchspeicheldrüse entfernt.

Letzte Woche war der Rapper Fedez den Tränen nah, als er in seiner Instagram-Story erklärte, dass er gesundheitliche Probleme habe. Jetzt hat der Mann von Influencerin Chiara Ferragni bekannt gegeben, dass er mit Krebs diagnostiziert wurde. In einem neuen Instagram-Post geht der 32-Jährige näher auf seine Erkrankung ein.

«Ich habe einen seltenen neuroendokrinen Tumor in der Bauchspeicheldrüse», teilte der Musiker am Donnerstagmittag seinen über 13 Millionen Fans auf Instagram mit. «Der Tumor ist einer von denen, der, wenn man ihn nicht rechtzeitig mitbekommt, kein netter Mitbewohner in deinem Körper ist. Ich musste mich einer Operation unterziehen, die sechs Stunden dauerte, um einen Teil der Bauchspeicheldrüse – einschliesslich des Tumors – zu entfernen», erklärt der Italiener im Posting. Nun sei die OP schon zwei Tage her. Der Rapper versichert seinen Fans, dass es ihm schon besser gehe und er es kaum erwarten könne, nach Hause zu seinen Kindern zu kehren.

«Wir hatten Angst um alles»

Auch die Influencerin bestätigt, dass es Fedez nun schon besser gehe: «Die Operation am Dienstag verlief gut und er erholt sich jetzt. Hoffentlich ist dies nur eine schlechte Erinnerung, die uns wieder einmal gelehrt hat, wie wichtig es ist, das Leben jeden Tag in vollen Zügen zu geniessen», so Ferragni. Ausserdem bedankte sich die Italienerin bei all denen, die der Familie in dieser Zeit Kraft spenden.