«Music That Made Me»: Chiara Pagliaro tanzte «im Unterlibli» stundenlang zu Lady Gaga

Vom Zürcher Radiostudio aus begleitet Chiara das Programm des Retro-Radios und präsentiert die Greatest Hits of All Time.

GOAT-Radio-Moderatorin Chiara erzählt, welcher Sound sie schon ganz früh zum Tanzen brachte und wozu sie heute am besten entspannt.

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

Chiara, welche Musik erinnert dich an deine Kindheit?

Eindeutig Lady Gaga. Im Kindergartenalter habe ich in der Mediathek eine CD von ihr gefunden und weiss noch, dass ich stundenlang im Wohnzimmer dazu getanzt habe. Ich trug dabei immer ein Unterlibli, da ich dachte, das sieht am ehesten aus wie die coolen Tops der 2000er-Stars.

Ein Songtext, den du in- und auswendig kennst?

Songs oder Alben, die in deinem Leben besonders wichtig waren?

In der Primarschule waren es sicher die «Bravo Hits»-CDs: Wer eine hatte, war cool (lacht). Im Gymi habe ich dann Lana del Rey für mich entdeckt. Ich mag ihre Musik immer noch sehr. Die Deutschrap-Primetime um 2016 war auch sehr relevant für mich. Davor konnte ich Deutschrap gar nicht ausstehen!

Kann ich nicht sagen, ich singe mir immer meine Seele aus dem Leib, egal welches Lied spielt. Falls also jemand eine Karaoke-Party geplant hat… – ich warte noch auf meine Einladung!

«The Funeral» von Band of Horses. Und «I’ll Be Waiting» von Lenny Kravitz.

In welcher musikalischen Ära hättest du gerne gelebt?

Eindeutig in den 80er- und 90er-Jahren. Die Songs waren alle so gut, man hätte mich nur noch im Club angetroffen.

Wenn du an dein erstes Verliebtsein denkst, welcher Song spielt dazu im Hintergrund?

«Thank God We Broke Up» von Julia Cole.

«Around the World» von A Touch of Class. Wenn dieses Lied kommt, verwandelt sich meine Welt in einen Dancefloor und zwar schlagartig!