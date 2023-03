Fedez äussert sich zu seiner Ehe

Anfangs März wendete sich der Italiener mit einem Video an seine Fans. Wirklich beruhigen konnte er die Gerüchteküche damit nicht. Er stotterte und meinte, er mache eine schwierige Zeit durch, die jedoch nichts mit seiner Frau zu tun habe . Mit einem erneuten Statement und Instagrampost beerdigt der Rapper nun aber jegliche Zweifel an seiner Ehe.

Fedez erlitt Trauma wegen seiner Krebserkrankung

«Mir ist es wichtig, euch zu erzählen, was passiert ist», beginnt der Rapper seinen Monolog. So werden täglich irgendwelche Geschichten über ihn und seine Familie erzählt, «die nicht wahr sind», fährt er fort. Der Grund für den Rückzug aus der Öffentlichkeit sei seine Krebs-Diagnose vom vergangenen Jahr. «So privilegiert ich auch sein kann, war das für mich eine traumatische Erfahrung. Erst heute ist mir bewusst, wie wenig ich mich um meine mentale Gesundheit gekümmert habe», meint er. Die Folge: Der zweifache Vater musste verschiedene Antidepressiva ausprobieren, «bis ich ein Medikament genommen habe, das überhaupt nicht passend war.»

Das Medikament habe ihn «stark verändert und nervös gemacht». Er hatte seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle und bekam Zuckungen am Mund, weshalb er nicht frei sprechen konnte. Auch litt er an Muskelkrämpfen in den Beinen, Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit. «Ich habe in vier Tagen fünf Kilo verloren», so Fedez über die schwierige Zeit.