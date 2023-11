Chiasso: Elisabeth Baume-Schneider will Asyl-Sicherheit stärken

Asylchaos : Baume-Schneider will Chiasso mit mehr Sicherheitspersonal helfen

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider machte sich am Montag ein Bild über die Situation am Grenzübergang am Bahnhof von Chiasso. Dabei versprach sie auch zusätzliches Sicherheitspersonal im und ums Bundesasylzentrum.