Chiesa will Asylwesen nach Afrika verlagern – das hat kaum Chancen

Das Abkommen, ein Memorandum of Understanding, wurde im April in Kigali unterzeichnet. Im Bild die damalige britische Innenministerin Priti Patel und der ruandische Aussenminister Vincent Biruta.

SVP-Marco Chiesa will, dass die Schweiz sich an Grossbritannien ein Beispiel nimmt und ein Partnerland sucht, das für die Schweiz die Asylverfahren durchführen könnte.

Die Schweiz müsse prüfen, ob Asylsuchende in ein anderes Land ausgeflogen werden können, wie Grossbritannien das machen will, sagt er.

Es war an Weihnachten, als Italien «Stopp» sagte. Der südliche Nachbar nimmt nun keine Asylsuchenden mehr zurück, für die das Land gemäss Dublin-Abkommen das Verfahren durchführen müsste. Das stellt die Schweiz vor Probleme, denn auch hier sind die Kantone am Anschlag.

Der Tessiner Ständerat und SVP-Präsident Marco Chiesa ruft deshalb aus: Italien begehe Vertragsbruch, Schengen-Dublin funktioniere nicht. Das Asylsystem habe versagt, sagt Chiesa im «Blick». Die Schweiz solle sich an Grossbritannien ein Beispiel nehmen, das via Abkommen mit Ruanda versucht, sein Flüchtlingswesen quasi nach Ostafrika auszulagern (siehe Box).

Rechtlicher Grenzfall

Ebenso Constantin Hruschka, Lehrbeauftragter an mehreren Universitäten, Asylrechtsexperte und Forscher am Max-Planck-Institut. Die Chancen einer Umsetzung hält er für gering – nicht nur für die Schweiz, sondern auch für Grossbritannien. Wenngleich der Londoner High Court die Ausschaffungen nach Ruanda grundsätzlich gutgeheissen habe, gebe es eine Reihe rechtlicher und organisatorischer Hürden. Zuvor hatte der Menschenrechtsgerichtshof einen Flug nach Ruanda gestoppt.

Zunächst einmal werde der Fall sehr wahrscheinlich an den Supreme Court weitergezogen, sagt Hruschka. Weiter habe der High Court zwar die Flüchtlingskonvention so ausgelegt, dass das Ruanda-Abkommen grundsätzlich geht, jedoch im gleichen Urteil die Klage aller acht Beschwerdeführer gutgeheissen. Das heisst: Im Einzelfall haben Betroffene gute Chancen, sich gegen die Ausschaffung zu wehren.

Das gleiche würde für die Schweiz gelten, sagt Hruschka. «Es gilt der Grundsatz, dass vorrangig dasjenige Land, in dem sich eine Person befindet, für deren Schutz zuständig ist.» Die Auslegung der Flüchtlingskonvention durch das Londoner Gericht ist laut Constantin Hruschka ein Grenzfall: «Nach meiner Interpretation ist es mit der Konvention nicht vereinbar, Leute in ein Land auszuschaffen, zu dem sie keine Verbindung haben.»

Hingegen stimmt Hruschka der Kritik von Marco Chiesa zu, dass Italien mit dem Aufnahmestopp das Schengen-Abkommen verletzt. Die Sanktionsmöglichkeiten in so einem Fall seien gering, der zuständige Dublin-Ausschuss werde diesen Fall behandeln und die EU werde Italien zu gegebener Zeit wohl mit einer Busse sanktionieren, sagt Hruschka. Dass in der Zwischenzeit die nicht zurückgenommenen Personen in anderen Ländern bleiben, sei von der italienischen Regierung wohl so einkalkuliert.