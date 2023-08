Chile: Mutter und Sohn umarmen sich zum ersten Mal seit 42 Jahren

Zögerlich bei DNA-Test

Die Aussagen der Pflegerin entsprachen jedoch nicht der Wahrheit. «ABC News» schreibt, dass Jimmy in ein gefälschtes Adoptionsnetzwerk gelangte. Schliesslich wurde er von einem ahnungslosen Paar in den Vereinigten Staaten adoptiert und wuchs in Arlington auf. Vier Jahrzehnte lang glaubte er, dass er keine lebenden Verwandten in Chile hat. Geändert hat sich das, als er einen Zeitungsartikel über einen Amerikaner las, der direkt nach seiner Geburt in Chile geklaut und illegal adoptiert wurde. Er fing an, sich darüber Gedanken zu machen, dass ihn dasselbe Schicksal ereilt haben könnte.