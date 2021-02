Impfzentren seit Mittwoch offen : Chile impft innert drei Tagen über 550’000 Menschen

Am Mittwoch hat Chile mit einer grossangelegten Impfaktion begonnen. Bis im Juli sollen 15 der insgesamt 18 Millionen Einwohner eine Impfung erhalten haben.

Helfer transportieren Kisten mit Impfdosen am Flughafen von Mataveri auf der chilenischen Osterinsel.

In Chile sind innerhalb von drei Tagen mehr als 550’000 Bürger gegen das neuartige Coronavirus geimpft worden. Alleine am Freitag seien gut 112’000 Impfdosen an Senioren im Alter von über 85 Jahren verabreicht worden, teilte das Gesundheitsministerium mit.